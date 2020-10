NS-Symbole in Torgau und Leipzig

Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt die Polizei in Leipzig und Torgau (Landkreis Nordsachsen).

Am Sportforum in Leipzig wurden in roter und schwarzer Farbe zwei Hakenkreuze, eine SS-Rune und ein antisemitischer Schriftzug an eine Hauswand gesprüht, wie die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag mitteilte.

stadtpark Am Torgauer Stadtpark grundierten ein oder mehrere Unbekannte demnach eine etwa 20 mal 20 Zentimeter große Fläche des Tischs einer öffentlichen Sitzgruppe mit weißer Farbe.

Im Anschluss sei ein braunes Hakenkreuz darauf gezeichnet worden, das Beamte inzwischen wieder entfernt hätten. In beiden Fällen entstand den Angaben nach ein Sachschaden von rund 100 Euro. epd