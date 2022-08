Neuer Botschafter Israels in Deutschland offiziell im Amt

Israels neuer Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, ist jetzt offiziell im Amt. Der Diplomat übergab am Montag sein Beglaubigungsschreiben an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Beide nutzten die Zeremonie für einen Gedankenaustausch zu den deutsch-israelischen Beziehungen.

Externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel anreichert. Wir benötigen Ihre Zustimmung, bevor Sie Inhalte von Sozialen Netzwerken ansehen und mit diesen interagieren können. Soziale Netzwerke zulassen Mit dem Betätigen der Schaltfläche erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihnen Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät nötig. Mehr Informationen finden Sie hier.

Diese seien »von großer Tiefe und Lebendigkeit geprägt«, hieß es anschließend aus dem Präsidialamt. »Der Bundespräsident ist überzeugt, dass mit Botschafter Prosor als einem unserem Land seit langem verbundenen Diplomaten die besondere Freundschaft zwischen Israel und Deutschland weiter ausgebaut werden kann.«

Der frühere UN-Botschafter Prosor hatte vor seiner Fahrt ins Schloss Bellevue auf Twitter geschrieben: »Heute ist für mich ein besonderer Tag.« Er überreiche seine Beglaubigungsurkunde an Bundespräsident Steinmeier. »Ich freue mich, dass an diesem Tag neben meiner Frau Hadas auch meine Mutter, mein Sohn und meine Schwester an meiner Seite sind, die extra angereist sind.« dpa

Lesen Sie mehr dazu in der kommenden Printausgabe der Jüdischen Allgemeinen.