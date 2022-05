Mann mit Kippa antisemitisch beleidigt

Ein Autoinsasse mit Kippa ist in Sachsen-Anhalt antisemitisch beleidigt worden. Wie die Polizei am Freitag in Halle an der Saale mitteilte, ging dem Vorfall am Donnerstagnachmittag in Teutschenthal bei Halle eine Nötigung im Straßenverkehr voraus.

Drei Personen aus einem Transporter sollen dabei ein Auto an der Weiterfahrt gehindert und die beiden Insassen zum Aussteigen aufgefordert haben.

TATVERDÄCHTIGE Da die Autoinsassen nicht ausstiegen, versuchten die drei Tatverdächtigen den Angaben zufolge erfolglos, den Wagen zu öffnen, und schlugen schließlich auf dessen Dach ein. Als sie die Kippa eines Insassen bemerkten, sei dieser unter anderem mit antisemitischen Äußerungen beleidigt worden, hieß es.

Die Täter flüchteten, konnten den Angaben zufolge jedoch anschließend ermittelt werden. Demnach handelt es sich um Männer im Alter zwischen 34 und 44 Jahren. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt. epd/ja