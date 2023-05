Mann antisemitisch beleidigt

Am Dienstag kam es in Berlin zu einem antisemitischen Zwischenfall, wie die Polizei in der Hauptstadt am Mittwoch mitteilte.

Um 17.45 Uhr saß demnach ein Mann auf einer Bank vor seinem Wohnhaus in der Allee der Kosmonauten, als er von zwei anderen Männern judenfeindlich beleidigt wurde. In einer Pressemitteilung der Polizei Berlin heißt es, die Täter seien unvermittelt auf das Opfer zugekommen.

Hauseingang Der Geschädigte soll sich daraufhin »schutzsuchend in einen nahe gelegenen Hauseingang« begeben haben. Einer der unbekannten Männer folgte ihm jedoch und versuchte mehrfach, ihn zu treten. Verletzt wurde niemand.

Nach dem Zwischenfall seien die beiden Täter auf einem E-Roller geflohen, hieß es. Nun ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamtes. ja/im