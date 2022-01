Knesset-Präsident Mickey Levy redet im Bundestag

In der Gedenkstunde des Bundestags am Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz wird diesmal die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher zu den Abgeordneten sprechen. Auch Israels Parlamentspräsident Mickey Levy wird nach Angaben der Bundestagsverwaltung bei der Veranstaltung am Donnerstag kommender Woche eine Rede halten.

GEDENKTAG Am 27. Januar 1945 hatten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz in Polen befreit. Die Nazis hatten dort mehr als eine Million Menschen - vor allem Juden - ermordet. Der Tag wird in Deutschland seit 1996 als Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus begangen. Die Vereinten Nationen riefen ihn zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts aus.

An der Gedenkstunde im Bundestag wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnehmen. Er hatte zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz 2020 zusammen mit dem damaligen israelischen Staatspräsidenten Reuven Rivlin im Bundestag gesprochen. Im vergangenen Jahr hatten die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, und die Publizistin Marina Weisband die Reden gehalten.

Traditionell nehmen auch die Spitzen der anderen Verfassungsorgane an der Gedenkstunde teil. Neben dem Bundespräsidenten, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) sind dies Bundesratspräsident Bodo Ramelow (Linke) und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth. dpa