»Ich lege den Finger in die Wunde«

Stauffenberg-Attentat

Politiker würdigen Widerstand gegen NS-Regime

Am 20. Juli 1944 versuchten Offiziere um Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Hitler zu beseitigen und den Krieg zu beenden. Am Jahrestag erinnern Politiker nun daran - und spannen den Bogen in die Gegenwart