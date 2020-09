Gedenkweg nach Buchenwald

Ein Gedenkspaziergang führt am Sonntag vom Weimarer Bahnhof zum ehemaligen KZ auf den Ettersberg. Zu den erwarteten 200 Teilnehmern des »Gangs nach Buchenwald« zähle auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), kündigte die Staatskanzlei am Freitag in Erfurt an. Der Gedenkweg ist ein gemeinsames Projekt der aktuell laufenden Achava-Festspiele und des Kunstfests Weimar.

Der »Gang nach Buchenwald« soll an die Befreiung des Lagers vor 75 Jahren durch Angehörige der US-Streitkräfte erinnern. Der ursprüngliche Termin im Frühjahr war wegen der Corona-Epidemie abgesagt worden.

andenken Die Geschichte Buchenwalds zeige eindrücklich, dass die Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten weder das mörderische Werk einiger weniger Fanatiker war, noch habe das Massenmorden nur an der Peripherie Deutschlands stattgefunden, sagte Ramelow mit Blick auf den Gedenkspaziergang. »Der Terror entfaltete sich mitten in Deutschland - unter den Augen und mithilfe der Bevölkerung«, fügte er hinzu. Das Andenken an die Verfolgten aus ganz Europa und die Würdigung ihres Leidens und Sterbens sei zentraler Auftrag des Landes Thüringen.

Ramelow würdigte den Gedenkspaziergang als ein ganz besonderes Projekt, um die Erinnerung an die Verbrechen des NS-Terrorregimes wachzuhalten und zu mahnen, dass das Schreckliche von damals nie verjähren dürfe. »Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Eva Pusztai, Zahava Stessel und Naftali Fürst – auch wenn dieses nur per Livestream möglich ist«, fügte er hinzu. Die Begegnungen mit Buchenwald-Überlebenden gehörten zu den bewegenden Momenten in seinem Leben. epd