Gedenkstätten verzeichnen steigende Besucherzahlen

Mit dem Wegfall der Corona-Beschränkungen haben im vergangenen Jahr viele Gedenkstätten, die an die Verbrechen und Opfer des Nationalsozialismus erinnern, wieder mehr Besucher verzeichnet.

Wie eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) unter den

Einrichtungen ergab, stieg die Zahl interessierter Einzelpersonen und

Gruppen 2022 stark an.

Das Niveau der Besucherzahlen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 wurde aber meist noch nicht wieder erreicht. Ausnahme ist das Berliner Dokumentationszentrum Topographie des Terrors, das 2022 mehr als zwei Millionen Besucher und damit einen neuen Rekord registrierte.

Die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen zählte im vergangenen Jahr nach

eigenen Angaben 355.000 Besucher. Das waren mehr als dreimal so viele

wie 2021, aber nur halb so viele wie im Jahr 2019 vor der Corona-Pandemie. Die Gedenkstätte im früheren nationalsozialistischen

Konzentrationslager Bergen-Belsen in Niedersachsen, in dem die durch

ihr Tagebuch bekannt gewordene Anne Frank starb, besuchten nach

Worten einer Sprecherin 2022 rund 195.000 Menschen, 2021 waren es

110.000 Gäste.

Die Stiftung Buchenwald und Mittelbau-Dora bei Weimar konnte noch

keine konkreten Zahlen für das vergangene Jahr nennen. In der KZ-Gedenkstätte Dachau bei München wird zwar nicht jeder einzelne

Besucher gezählt, die Einrichtung verbuchte aber nach eigenen Angaben

für 2022 eine Verdreifachung bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern

an Bildungsangeboten von rund 29.000 im Vorjahr auf knapp 90.000.

Dort spürt man nach Angaben einer Sprecherin einen Nachholeffekt: Die

Buchungen für Bildungsangebote liegen in diesem Jahr bereits mehr als

40 Prozent über dem Niveau des Vorjahrs.

Die Stiftung Hamburger Gedenkstätten, zu der die KZ-Gedenkstätte

Neuengamme gehört, zählte rund 108.000 Besucherinnen und Besucher.

Die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin besuchten wieder mehr

als 50.000 Menschen, 2021 waren es nur rund 17.500 Gäste. Auch in

allen anderen Bundesländern meldeten Gedenkstätten und

Erinnerungsorte, die über die Verbrechen der Nazis informieren, einen

deutlichen Anstieg der Besucherzahlen im vergangenen Jahr.



Zumindest in den ersten Monaten 2022 gab es in den Gedenkstätten

noch Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Wie die Träger

mitteilten, wurden unter anderem Gruppengrößen reduziert, Führungen

nur im Außenbereich abgehalten, auf Zeitzeugengespräche verzichtet

oder auf Online-Angebote ausgewichen. Mit dem Wegfall der

Beschränkungen gehen die Gedenkstätten davon aus, dass spätestens im

kommenden Jahr wieder so viele Besucher in die Gedenk- und

Bildungsstätten kommen wie vor der Pandemie.

Bei der Frage nach rechtsextrem motivierten Vorfällen an oder in

Gedenkstätten antworteten die meisten Träger, dass es 2022 keine

nennenswerten Vorfälle gegeben habe. Vereinzelt wurde von

Schmierereien, die NS-Symbole oder Führungspersonen des Regimes

verherrlichten, berichtet. Die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen meldete

zudem »unangemessene Äußerungen bei Führungen«. epd