Gantz: Die Justizreform wird das ganze Land vernichten, wenn wir sie nicht sofort stoppen

Krieg

Biden: USA könnten Ukraine nach Kriegsende Schutz bieten wie Israel

Die Ukraine will so schnell wie möglich Nato-Mitglied werden - was die Militärallianz skeptisch sieht, schon weil der russische Angriffskrieg andauert. Nun deutet der US-Präsident an, in welche Richtung die Sicherheitsgarantien des Westens gehen könnten