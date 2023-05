Europäische Rabbiner haben neuen Hauptsitz

München ist von nun an der Dreh- und Angelpunkt der Konferenz Europäischer Rabbiner (CER). Mit einem vom Freistaat Bayern geförderten »Zentrum für jüdisches Leben«, in dem Rabbiner und Rebbetzins ausgebildet werden sollen, will die Organisation ihre Aktivitäten »deutlich erweitern«, wie es in einer Presseerklärung heißt. Gegründet wurde die CER 1956 in Großbritannien. Bisher war London ihr Standort.

Die Bekanntgabe des neuen Hauptsitzes fällt mit einer wichtigen Preisverleihung zusammen. Am Dienstagabend soll Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den Lord-Jakobovits-Preis erhalten – für sein »herausragendes Engagement zum Schutz und zur Förderung jüdischen Lebens in Europa«.

Angela Merkel Der Preis wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich für das Judentum einsetzen, seine religiösen Rechte verteidigen und den Antisemitismus bekämpfen. In Erinnerung an Lord Immanuel Jakobovits (1921—1999), den früheren CER-Präsidenten und Oberrabbiner des Vereinigten Königreichs und des Commonwealth, wird die Ehrung vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern gehört auch die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Das Bildungsangebot im »Zentrum für jüdisches Leben« wird laut CER Rabbinern und Rebbetzins aus ganz Europa zugutekommen. Internationale Konferenzen sollen ebenfalls in München stattfinden.

Jüdisches Leben zu fördern und Antisemitismus zu bekämpfen, ist ein Konzept der bayerischen Landesregierung. In dessen Rahmen beabsichtigt die CER, aktiv dazu beizutragen, jüdisches Leben in Europa sichtbarer zu machen. Die Organisation will Vorurteile gegenüber Juden abbauen. Antisemitismus, Rassismus, andere Arten der Menschenfeindlichkeit sowie Extremismus sollen künftig effektiver bekämpft werden.

Zukunft der Gemeinden »In diesem Zuge beabsichtigt die CER zudem, den gesellschaftlichen Dialog zu fördern, mehr Bewusstsein für den über 1700-jährigen Beitrag jüdischen Lebens zur deutschen und europäischen Geschichte sowie Kultur zu schaffen und so die Zukunft der jüdischen Gemeinden in Europa nachhaltig zu sichern«, hieß es in der Erklärung der Europäischen Rabbiner.

Die CER bekenne sich zum Standort München, der »exemplarisch für viele emotionale Momente sowie Höhen und Abgründe in der deutsch-jüdischen Geschichte steht«, hieß es weiter. »Heute ist Bayern wieder Heimat für Tausende von Jüdinnen und Juden, die nach der Schoa ein lebendiges und weiter prosperierendes Gemeindeleben aufgebaut haben und es sicher praktizieren können.«

Unter der Führung von Ministerpräsident Söder sei Bayern »zu einem Leuchtturm der Hoffnung für jüdische Gemeinden in Europa geworden, zu einem Ort, an dem sie sich willkommen, unterstützt und geschätzt fühlen können«, sagte Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt, der Präsident der CER ist.

Für die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern erklärte deren Präsidentin Charlotte Knobloch: »Es macht mich stolz und glücklich zu sehen, dass meine Heimatstadt München heute zu einem der bedeutendsten jüdischen Zentren in Europa geworden ist.« Sie sprach von einem Meilenstein »auf diesem Weg, der ohne die stete Unterstützung durch den Freistaat Bayern niemals hätte beschritten werden können.« ja