Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist in Berlin mit dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog zusammengekommen. Bei dem Treffen sei es um strategische, regionale und sicherheitspolitische Fragen gegangen, schrieb Herzog am Montag auf Twitter. Er habe Scholz für die »enge Verbindung unserer Nationen« gedankt. »Seine Beiträge und sein persönliches Engagement für die Sicherheit Israels und die Förderung der Beziehungen unserer Nationen werden sehr geschätzt«, hieß es weiter.

FÜRSTENFELDBRUCK Herzog wird am Nachmittag in Fürstenfeldbruck bei München an der Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag des Olympia-Attentats teilnehmen. Damals hatten palästinensische Terroristen die israelische Mannschaft überfallen. Elf Mitglieder des Teams und ein Polizist wurden getötet, die meisten von ihnen bei der misslungenen Befreiungsaktion der Polizei am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck.

Die Bundesregierung hatte sich mit den Hinterbliebenen nach jahrzehntelangem Streit erst kurz vor dem Jahrestag auf eine Entschädigungsleistung in Höhe von 28 Millionen Euro geeinigt. An der Gedenkveranstaltung wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnehmen. Er hatte Herzog am Sonntag empfangen.

Am Montag war zudem ein Gang Herzogs mit der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey (SPD), durch das Brandenburger Tor geplant. Am Dienstag (9 Uhr) will der israelische Präsident vor den Abgeordneten im Bundestag reden. dpa