»Deutschland Hilft« setzt Zusammenarbeit mit Islamic Relief aus

Das Bündnis »Aktion Deutschland Hilft« hat die

Zusammenarbeit mit der Mitgliedsorganisation Islamic Relief

Deutschland bis auf weiteres ausgesetzt. Das bestätigte eine

Sprecherin des Zusammenschlusses von Hilfsorganisationen am Samstag

dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Zum dem Schritt habe sich der Vorstand des Bündnisses am Donnerstag in einer außerordentlichen Sitzung entschieden. Dem Verein Islamic Relief Deutschland mit Sitz in Köln wird vorgeworfen, Kontakte zu fundamentalistischen Islamvertretern zu unterhalten.



Grund der Entscheidung sei der nicht entschiedene Umgang mit

»Verstößen von Individualpersonen« in der Organisation, sagte die

Sprecherin. Mit der ruhenden Mitgliedschaft habe Islamic Relief

Deutschland nun die Möglichkeit, »sich mit diesen Problematiken

auseinanderzusetzen und sie zu bewältigen - zum Beispiel durch eine

umfassenden Reform der internen Prozesse«. Über den Beschluss der

Hilfsbündnisses hatte zuerst die »Welt am Sonntag« berichtet.



Die Bundesregierung hatte auf eine Anfrage der FDP im vergangenen

Jahr geantwortet, es gebe »signifikante personelle Verbindungen«

zwischen Islamic Relief und der islamistischen Muslimbruderschaft

oder ihr nahestehenden Organisationen. Israel zählt das

internationale Büro der Organisation zum Finanzierungsapparat der

Terrororganisation Hamas.



Islamic Relief weist die Vorwürfe zurück. Sowohl Islamic Relief

Deutschland als auch Islamic Relief Worldwide seien »reine

Hilfsorganisationen und lehnen Terrorismus oder jede Form von Gewalt

entschieden ab«, sagte ein Sprecher der »Welt am Sonntag«. Der

Vorwurf des israelischen Verteidigungsministeriums sei Gegenstand

eines laufenden Gerichtsverfahrens.



Die Sprecherin der »Aktion Deutschland Hilft« betonte, dass das

Bündnis trotz der jüngsten Entscheidung an Islamic Relief Deutschland

als Mitgliedsorganisation festhalte. Man sei überzeugt, dass Islamic

Relief ein wertvoller Partner in der humanitären Hilfe sei. Die

humanitären Leistungen der Organisation würden nicht angezweifelt.



»Aktion Deutschland Hilft« sammelt als Dachverband von 23

Hilfsorganisationen Spenden für Nothilfeprojekte in Krisenregionen.

Davon flossen 2019 rund 2,5 Millionen Euro an Islamic Relief, wie die

»Welt am Sonntag« berichtete. epd