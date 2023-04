Deutscher Kampfjet fliegt über Israel

Am Mittwoch hat die deutsche Luftwaffe an den Feierlichkeiten zu Jom Haatzmaut in Israel teilgenommen. Ein Kampfjet namens »Eagle Star 2.0« war bei der Flugshow anlässlich des 75. Jahrestags der Gründung des jüdischen Staates dabei.

Der Eurofighter wurde für den Tag extra neu foliert: Die Maschine trägt die Farben der deutschen sowie der israelischen Nationalflagge.

»Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!«, schrieb die Israeli Air Force anschließend auf Twitter. »Wir wünschen uns, dass unsere guten Beziehungen bis in alle Ewigkeit bestehen bleiben.«

Bei der Parade war auch der Inspektor der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, dabei. »Der Eagle Star 2.0 steht als Symbol für unsere enge Verbindung und unsere Freundschaft«, sagte er der Jüdischen Allgemeinen.

Es sei »eine große Ehre für die deutsche Luftwaffe, Teil der Luftparade über Israel an diesem Jubiläumstag sein zu dürfen«, so Gerhartz. »Wir sind sehr dankbar für die Freundschaft und Partnerschaft mit der israelischen Luftwaffe gerade vor dem Hintergrund unserer Geschichte.« js