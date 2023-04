»Das Sicherheitsgefühl der Juden ist für uns zentral«

Gegen das Verbot von zwei für das Wochenende in Berlin

angemeldeten pro-palästinensischen Demonstrationen ist in einem Fall

Widerspruch eingelegt worden. Über den Antrag werde das Berliner

Verwaltungsgericht noch am Freitag entscheiden, sagte eine

Gerichtssprecherin auf Anfrage.

Zur Begründung der Verbote hatte es am Donnerstag geheißen, es

bestehe die unmittelbare Gefahr, dass es bei den Versammlungen zu

volksverhetzenden, antisemitischen Ausrufen, zu Gewaltverherrlichung,

Einschüchterungen und Gewalttätigkeiten kommen könnte. Dabei wurde auf Erfahrungen der vergangenen Jahre und auf die Demonstration am

vergangenen Osterwochenende verwiesen.

Grundlage der Verbotsverfügung sei eine Gefährdungsanalyse, in die

auch die internationale Lage im Nahen Osten einbezogen wurde, sagte

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Freitag. Einer der

Anmelder gehört nach ihren Angaben der Samidoun-Bewegung an, hinter

der die Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) steht.

Bei der Demonstration am Karsamstag in Berlin-Neukölln waren

antisemitische Parolen wie »Tod den Juden« und »Tod Israel« gerufen

worden. In der Folge gab es Kritik am Verhalten der Polizei, die

nicht dagegen eingeschritten war. Der polizeiliche Staatsschutz

ermittelt wegen Volksverhetzung.

Slowik verteidigte das Vorgehen der Polizei am Karsamstag. Rufe

wie »Tod Israel« seien leider nicht strafbar, wenn auch

»unerträglich«, sagte sie: »Ich habe großes Verständnis für die

Empörung über diese martialischen Bilder.« Diese machten nicht nur

der jüdischen Community Angst. Die Polizeiführer vor Ort müssten aber

immer den Einzelfall bewerten und die Verhältnismäßigkeit wahren.

»Und Verhältnismäßigkeit ist in die DNA der Berliner Polizei

eingeschrieben.«

Nach einem Gespräch mit jüdischen Vertretern und jüdischen

Organisationen vom Freitag wolle die Polizei mit Parolen wie »Tod

Israel« künftig anders umgehen - auch unabhängig einer

strafrechtlichen Relevanz, sagte sie. »Das Sicherheitsgefühl der

Jüdinnen und Juden in Berlin ist für uns zentral.«

Dafür müsse aber, wie von CDU und SPD im Koalitionsvertrag

vereinbart, der Aspekt der Störung der öffentlichen Ordnung wieder in

das Versammlungsgesetz aufgenommen werden. Dieser war vom

rot-rot-grünen Senat 2021 gestrichen worden.

Unabhängig von der Entscheidung des Verwaltungsgerichtes sei die

Polizei auf Einsätze am Wochenende vorbereitet, sagte Slowik.

Entweder um das Verbot durchzusetzen oder einen störungsfreien Ablauf

der Versammlungen zu garantieren.

Für Samstag war auf dem Hermannplatz eine Veranstaltung unter dem

Motto »Solidarität mit allen politischen Gefangenen am Tag der

palästinensischen Gefangenen« geplant. Am späten Sonntagnachmittag

sollte es einen Aufzug vom Rathaus Neukölln zum Hermannplatz unter

dem Motto »Tag der palästinensischen Gefangenen« geben. Angemeldet

sind jeweils 100 Teilnehmer. Das Mobilisierungspotential sieht die

Polizei aber im oberen dreistelligen Bereich.