Bundestag erinnert erstmals an queere Opfer der NS-Zeit

In seiner traditionellen Gedenkstunde für die Opfer des

Nationalsozialismus stellt der Bundestag in diesem Jahr die wegen

ihrer sexuellen Orientierung verfolgten Menschen in den Mittelpunkt.

Vor dem Parlament wird die 1942 geborene Jüdin und Holocaust-Überlebende Rozette Kats sprechen, wie der Bundestag am Freitag mitteilte. Während ihre Eltern in Auschwitz ermordet wurden, überlebte sie den Angaben zufolge bei einem Ehepaar in Amsterdam, das das Mädchen als eigenes Kind ausgab.

Zudem sollen in der Gedenkstunde am 27. Januar Texte über Menschen

verlesen werden, die wegen ihrer sexuellen Orientierung von den Nazis

verfolgt wurden. Dazu zählt Karl Gorath (1912-2003), der unter dem

NS-Regime nach dem damals geltenden Paragrafen 175, der homosexuelle

Handlungen verbot, mehrfach verurteilt, im Zuchthaus gefangen

gehalten und später ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert

wurde. Er überlebte den Holocaust, wurde aber bereits 1946 wieder

nach dem Paragrafen 175 verurteilt - nach Angaben des Bundestags vom

gleichen Richter, der ihn bereits 1938 verurteilt hatte.

In der Bundesrepublik stand der umstrittene Paragraf noch bis 1994

im Strafgesetzbuch. 2017 hob der Bundestag alle danach ergangenen

Urteile zur Zeit der Bundesrepublik auf. Die Unrechtsurteile aus der

NS-Zeit wurden bereits früher aufgehoben.

Eine weitere Person, an die der Bundestag im Januar erinnern will,

ist Mary Pünjer (1904-1942), eine Jüdin, die 1940 unter dem Vorwand

der »Asozialität« als »Lesbierin« verhaftet worden sei. Sie wurde im

Konzentrationslager Ravensbrück interniert und 1942 in Bernburg

ermordet.

Im Jahr 1996 hatte der damalige Bundespräsident Roman Herzog den

Tag der Befreiung des NS-Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee (27. Januar 1945) als Gedenktag proklamiert. Seitdem

erinnert das Parlament rund um diesen Tag mit einer eigenen

Veranstaltung an die Opfer der Verfolgung und Ermordung durch die

Nationalsozialisten. epd