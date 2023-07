Buchenwald erinnerte an verfolgte Homosexuelle

Mit einer Kranzniederlegung ist am Sonntag in der Gedenkstätte Buchenwald der homosexuellen Häftlinge des ehemaligen

nationalsozialistischen Konzentrationslagers gedacht worden. Mit der

Befreiung des Lagers im April 1945 sei die Verfolgung für diese

Häftlingsgruppe nicht zu Ende gewesen, erklärte die Aidshilfe Weimar

als Organisatorin des Gedächtnisses zum jährlichen Christopher Street

Day. Noch bis 1988 in der DDR und 1994 in der Bundesrepublik habe der

Paragraf 175 im Strafgesetzbuch sexuelle Kontakte unter Männern

kriminalisiert.

Thüringens Justizministerin Doreen Denstädt (Grüne) sagte in ihrer

Gedenkrede, Hasskriminalität, rechtsextreme Stimmungsmache und

Wahlerfolge machten auch heute noch jeden Tag aufs Neue deutlich, wie

wichtig der Einsatz gerade für queere Menschen sei. »Das Gedenken an

die Opfer des Dritten Reichs wie die Rosa-Winkel-Häftlinge in Buchenwald sollte uns Mahnung wie Aufgabe sein: Lasst uns weiterhin

stark für unsere Demokratie und ihre Werte einstehen«, sagte sie.

Denstädt erinnerte daran, dass mit dem 2011 im Alter von 98 Jahren

verstorbenen Rudolf Brazda der letzte überlebende Rosa-Winkel-Häftling verstorben sei. Die Botschaft von Brazda laute, dass niemand wegen seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität verfolgt, verurteilt oder gar ermordet werden dürfe, sagte sie.

Das Kennzeichen der homosexuellen Verfolgten im NS-Lagersystem war

ein aufgenähter rosafarbener Winkel an der Häftlingskleidung.

Mindestens 700 Homosexuelle wurden bis 1945 in die

Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora in Thüringen

deportiert. Etwa die Hälfte von ihnen wurde dort ermordet. epd