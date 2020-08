Brandanschlag mit antisemitischem Motiv?

Rund 200 Menschen haben sich am Dienstagabend vor einer Kiezkneipe in Berlin-Lichtenberg versammelt, um gegen einen mutmaßlich antisemitischen Anschlag zu protestieren.

#Brandanschlag auf jüdische #Kiezkneipe »Morgen wird besser« in #Lichtenberg - Bilder der Verwüstung. Wir sprachen mit dem Besitzer u.a. über jahrelange rechte Bedrohungen sowie mit Anwohnerin Hanna Reichardt über die Kneipe als Begegnungsort.#Antisemitismus @McRich_n_hard pic.twitter.com/N4C3os527d — Jüdisches Forum (@JFDA_eV) August 18, 2020

Wie der jüdische Besitzer der Kneipe »Morgen wird besser« im Gespräch mit der Jüdischen Allgemeinen berichtete, sei sein Lokal von Rechtsextremen in Brand gesteckt worden. Die Polizei prüft derzeit noch, ob bei der Tat vom frühen Freitagmorgen ein politisches Motiv vorliegt.

BEDROHUNG Im Gespräch mit dieser Zeitung sagte der jüdische Besitzer der Kneipe, dass sein Lokal seit Jahren von Rechtsextremen bedroht wird. Es handele sich bereits um den vierten Anschlag.

Solidemo für Morgen wird Besser - gegen Hass und Rassismus in #Lichtenberg



Wäre gerne dabei, sende Solidarität aus der Ferne. Danke Allen, die da sind! pic.twitter.com/9LFsQMHnEn — Hannah Neumann (@HNeumannMEP) August 18, 2020

Die anderen Attacken seien bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden und aktenkundig. Unter anderem seien bei einem Einbruch Getränke über die Möbel geschüttet und die Kasse entwendet worden. Die Rechtsextremen hätten sich zudem mehrmals Zugang zum Lokal verschafft und antisemitische Parolen wie »Juden raus!«, »Saujuden!« und »Ab nach Israel!« skandiert.

Zu der Solidaritätskundgebung hatte die Gruppe »Anitfaschistische Vernetzung in Lichtenberg« aufgerufen. Die Bundestagsabgeordnete Gesine Lötsch (Die Linke) sagte dem RBB, Rechte versuchten seit Jahren, den Kiez in Beschlag zu nehmen. Dagegen wehre sich die Zivilgesellschaft in Lichtenberg. Unter den Teilnehmern waren auch Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) und der Berliner Antisemitismusbeauftragte Samuel Salzborn.

In Lichtenberg kam es zu einem rechten und antisemitischen Brandanschlag auf die Kiezkneipe »Morgen wird besser«. Wie das @JFDA_eV berichtet wurde die »28« an der Kneipe gefunden. Die Zahl steht für das verbotene Neo-Nazi Netzwerk »Blood & Honor«.



Volle Solidarität! https://t.co/GEq2mrxpvG — JSUD - Jüdische Studierendenunion Deutschland (@JSUDeutschland) August 18, 2020

Auf dem Film ist zu sehen, dass die Teilnehmer der Kundgebung mit Masken demonstrierten. Eine Rednerin betonte ebenfalls, dass es sich nicht um den ersten Angriff auf die Kiezkneipe handele. Im Gespräch mit der Jüdischen Allgemeinen kündigte der Betreiber an, trotz der Anschläge weiterzumachen: »Wir lassen uns nicht unterkriegen.«

Dem Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus (JFDA) berichtete der Besitzer der Kneipe von mehrfachen Bedrohungen durch Neonazis in der Vergangenheit. Daraufhin habe er Rollos und Kameras eingebaut. Die Kneipe sei immer ein Nachbarschaftstreff gewesen. »Wir haben hier alle gemeinsam Chanukka und Weihnukka gefeiert« – auch um zu zeigen, »wir Juden sind ganz normale Menschen«. ag/ppe/epd

