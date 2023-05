Antisemitismus: 154 Fußball-Fans in Niederlanden festgenommen

Die Amsterdamer Polizei hat 154 Fußballfans aus Alkmaar wegen des Vorwurfs des Antisemitismus festgenommen. Die Anhänger des nordholländischen Fußballvereins AZ Alkmaar hatten in der Metro auf dem Weg zum Erstligaspiel bei Ajax Amsterdam am Samstagabend antisemitische Lieder gesungen, teilte die Polizei am späten Samstagabend mit.

Die Gruppe war nach Angaben der Polizei mehrfach aufgefordert worden, die antisemitischen Gesänge zu beenden. Als das nicht geschah, sei die Metro gestoppt worden. Beamte, die die Fans in der Metro begleitet hatten, hatten die 154 Personen festgenommen. Einige von ihnen werden auch des Vandalismus beschuldigt.

Der Zentralrat der Juden in den Niederlanden begrüßte die Festnahmen. Es sei gut, dass auf Antisemitismus sofort reagiert werde, teilt der Rat über Twitter mit.

Bei Spielen des niederländischen Rekordmeisters kommt es häufig zu antisemitischen Vorfällen durch gegnerische Fans. Anhänger von Ajax verweisen stolz auf die jüdische Geschichte des Vereins und nennen ihren Club »Judenclub«. dpa