Antisemitische Parolen geschmiert

Unbekannte Täter haben in der Altstadt von Halle (Saale) eine Briefkastenanlage mit antisemitischen und volksverhetzenden Parolen beschmiert. Der Tatort befinde sich in unmittelbarer Nähe einer Synagogen-Gedenkstätte, teilte die Polizeiinspektion Halle am Donnerstag mit. Als möglicher Tatzeitraum wird die Zeit zwischen frühem Dienstagabend und Mittwochmittag angegeben.

Am Tatort seien mögliche Spuren der mutmaßlichen Täter gefunden und gesichert worden. Ermittlungen wurden wegen Sachbeschädigung und Volksverhetzung eingeleitet. Die Ermittlungen führt der polizeiliche Staatsschutz.

Die Gedenkstätte am Jerusalemer Platz erinnert an die hallesche Synagoge, die der nationalsozialistischen Pogromnacht am 9. November

1938 zum Opfer gefallen war. Der zerstörte Bau wurde auf Kosten der jüdischen Gemeinde 1940 abgerissen. Das Mahnmal in Form des Eingangsportals befindet sich seit 1987 unweit des ehemaligen Eingangs auf der Rückseite zur Synagoge. epd