Anschlag auf Ulmer Synagoge: Tatverdächtiger soll in der Türkei sein

Der Tatverdächtige zum Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge befindet sich nach Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft in der Türkei. Die Behörden fahndeten mit Haftbefehl nach dem 45-jährigen türkischen Staatsangehörigen, teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Ulm am Freitagnachmittag mit.

Der Mann war auf Bildern erkennbar, die Ermittler identifizierten ihn als möglichen Täter. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde nach der Identifizierung des Tatverdächtigen vor wenigen Tagen zurückgenommen. Der Mann hatte in Ulm gelebt.



Ein Zeuge hatte am Morgen des 5. Juni einen Mann beobachtet, der an der Synagoge eine Flüssigkeit aus einer Flasche auf den Boden goss und anzündete. Der Zeuge rief sofort die Feuerwehr, Minuten später waren laut Polizeiangaben die Flammen gelöscht. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung, der Staatsschutz wurde hinzugezogen. epd