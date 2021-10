Timothée Chalamet (Dune, Call Me By Your Name) hat sich in seiner neuen Rolle als Willy Wonka gezeigt. »Die Spannung ist schrecklich, ich hoffe, sie bleibt …«, schrieb der 25-Jährige zu dem Instagram-Bild, das ihn am Set zeigt. Dazu postete er ein Fabrik- und ein Schokoladen-Emoji. Auf dem Foto gut zu erkennen: der markante Zylinder der kauzigen Filmfigur. Neben Chalamet in der Titelrolle sind viele Stars an Bord, darunter Oscar-Preisträgerin Olivia Colman (Fleabag), Sally Hawkins (The Shape of Water) und Komiker Rowan Atkinson. Warner Bros. hat Regisseur Paul King, den Macher der Paddington-Filme, mit dem Projekt beauftragt. Der Film soll im März 2023 in die Kinos kommen. (dpa)

Foto: imago images/Future Image

Daniel Hope ist mit dem Opus-Klassik-Sonderpreis der Jury für besondere Leistungen ausgezeichnet worden. Der berühmte Geiger war sehr geehrt und sagte auf dem roten Teppich: »Dieser Preis bedeutet mir eine ganze Menge.« Vor allem, dass er ihn mit so vielen Künstlerinnen und Künstlern teile, sei ihm wichtig. »Es ist ein Zeichen der Hoffnung, dass alles wieder losgeht«, gab sich der Musiker zuversichtlich.

Foto: imago/Piero Chiussi

Yotam Ottolenghi ist in einem neuen Film zu sehen. Der Koch, der seine Karriere als Konditor begann, ist nach Versailles gefahren und hat sich, gemeinsam mit fünf Kollegen, von diesem herrschaftlichen Ort inspirieren lassen. Herausgekommen sind nicht nur unglaubliche Back-Kreationen, sondern auch die Dokumentation Ottolenghi und die Versuchungen von Versailles. Am 21. Oktober läuft der Film in den Kinos an.