Zum 13. Mal findet am 19. Februar der Tel Aviv Marathon statt, aber in diesem Jahr zum ersten Mal digital. Unter dem Motto »All Running Together Separately« werden personalisierte Routen per App angeboten. Und eine Urkunde gibt es noch dazu. Mitmachen kann jeder überall in der Welt. Auf die Plätze, fertig … yalla! Quelle: www.tlvmarathon.co.il