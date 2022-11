Wiener IKG wählt neuen Vorstand

Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) Wien hat am Sonntag ihren Vorstand neu gewählt. Die Liste ATID des amtierenden IKG-Präsidenten Oskar Deutsch konnte ihre acht Mandate im 24-köpfigen Vorstand halten. Auf Platz zwei kamen die Sefardim-Bucharischen Juden (VBJ). Sie haben einen Sitz hinzugewonnen und stellen jetzt sieben Mitglieder im Vorstand.



»Das Wahlergebnis ist ein großer Erfolg für ATID und die IKG«, erklärte Deutsch gegenüber der Jüdischen Allgemeinen. »Mein ATID-Team hat mit 31 Prozent der Stimmen einen klaren Auftrag erhalten, und wir werden mit allen konstruktiven Kräften zusammenarbeiten.« Sieben Fraktionen im Kultusvorstand seien »ein Zeichen der Vielfalt unserer Einheitsgemeinde aus Säkularen und Religiösen, Aschkenasim und Sefardim«, so Deutsch weiter. »Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!«

Wahlbeteiligung Die Wahlen fanden an drei Tagen statt, am 17., 22. und 27. November. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 60 Prozent. In der IKG Wien gibt es rund 5500 wahlberechtigte Mitglieder.

Wann die konstituierende Sitzung des neuen Vorstands stattfindet, ist noch nicht bekannt. Der bisherige Vorstand besteht aus einer Koalition von ATID und vier weiteren Listen. ja