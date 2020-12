Ultranationalist schändet Chanukkia

Ein ukrainischer Ultranationalist hat sich vergangene Woche dabei gefilmt, wie er im Zentrum der Hauptstadt Kiew eine große Chanukkia umstürzte und rief: »Den Ukrainern die Macht, den Juden die Gräber!« Dies berichtete die Jewish Telegraphic Agency unter Berufung auf die ukrainische Nachrichtenseite Zik.

Video Der Mann sei polizeibekannt und vorbestraft – die Sicherheitsbehörden ermitteln. Medienberichten zufolge veröffentlichte er das Video der Schändung auf Facebook und schrieb dazu: »Wie man Ausländer behandelt, die sich der Machtübernahme, der Besetzung von Gebieten und dem Völkermord verschreiben«.



Offensichtlich bezieht er sich dabei auf den Präsidenten des Landes, Wolodymyr Selenskyj. Ukrainischen Ultranationalisten ist es ein Dorn im Auge, dass er Jude ist.

Medien berichteten, dass der mutmaßliche Täter in den vergangenen Tagen auch versucht haben soll, in einem anderen Teil Kiews eine Chanukkia umzustürzen. Wie die Nachrichtenseite Zik meldet, gelang ihm dies jedoch nicht, da der Leuchter fest am Boden verschraubt war. ja