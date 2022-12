Trauer um Englands früheren Fußball-Weltmeister George Cohen

Der ehemalige englische Fußball-Weltmeister George Cohen ist tot. Dies teilte sein Club FC Fulham am Freitag mit. Der langjährige Verteidiger gewann mit den Three Lions 1966 die WM im eigenen Land und stand beim 4:2-Finalsieg nach Verlängerung gegen Deutschland auf dem Rasen des Wembley-Stadions.

Externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel anreichert. Wir benötigen Ihre Zustimmung, bevor Sie Inhalte von Sozialen Netzwerken ansehen und mit diesen interagieren können. Soziale Netzwerke zulassen Mit dem Betätigen der Schaltfläche erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihnen Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät nötig. Mehr Informationen finden Sie hier.

Cohen wurde 83 Jahre alt. »Jeder im Fulham Football Club ist tief traurig, vom Tod eines unserer größten Spieler aller Zeiten zu erfahren«, hieß es vom Verein. Zwischen 1956 und 1969 bestritt Cohen 459 Pflichtspiele für Fulham.

Für Englands Nationalteam stand Cohen 37 Mal auf dem Feld, unter anderem bei allen sechs WM-Partien im Jahr 1966. Am Stadion Craven Cottage erinnerte bereits vor Cohens Tod eine Statue an den ehemaligen Fußballer, der in London geboren wurde und den Club während seiner Profizeit nie verließ. dpa