Jahrestag Istanbul-Pogrom - Opposition kritisiert fehlende Aufklärung

Zum 65. Jahrestag des Pogroms von Istanbul gegen Nichtmuslime haben Vertreter der türkischen Opposition Aufklärung gefordert. Die Vorfälle von 6. und 7. September 1955 seien rassistisch motiviert gewesen und nie vollständig untersucht worden, kritisierte der HDP-Politiker Ömer Faruk Gergerlioglu laut dem Nachrichtenportal T24 am Sonntag. Gergerlioglu forderte die Regierung zudem auf, einen Gedenk- und Trauertag einzurichten.

In Istanbul und Izmir kam es in der Nacht vom 6. auf den 7. September 1955 zu Pogromen gegen die griechische Minderheit. Den Angriffen fielen auch Nichtmuslime wie Armenier und Juden zum Opfer. Allein in Istanbul zerstörten rund 5000 Menschen zahlreiche Geschäfte und Kirchen und raubten sie aus. Mindestens elf Menschen starben, bis zu 600 wurden verletzt. dpa