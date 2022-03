Vier Tote bei Anschlag

Bei einem Terroranschlag in Israel sind am Dienstag vier Menschen getötet worden. Ein Mann habe zunächst an einer Tankstelle und dann im Bereich eines Einkaufszentrums in der Wüstenstadt Beerschewa Passanten angegriffen, teilte die Polizei mit. Erst habe er sie mit dem Auto attackiert, dann habe er das Fahrzeug verlassen, und sie mit dem Messer angegriffen.

Medien Ein Passant habe ihn außer Gefecht gesetzt. Der Rettungsdienst Zaka teilte mit, der Angreifer sei tot. Israelische Medien berichten, dass es sich bei Attentäter um einen Mann aus der Beduinen-Siedlung Hura handelt. Die palästinensischer Terrororganisationen Hamas und Islamischer Jihad sollen den Anschlag bereits als »heroische Tat« bezeichnet haben. ja