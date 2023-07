Sachsen: Student von Polizeihochschule zeigt Hitlergruß

Die Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg/Oberlausitz geht gegen einen Studenten vor, der den Hitlergruß gezeigt haben soll. Der Beschuldigte habe den Status eines Beamten auf Widerruf inne und könne jederzeit entlassen werden, teilte die Hochschule am Freitag mit. Details über das Vorgehen könnten genannt werden, wenn der Betreffende darüber informiert sei, hieß es auf Anfrage.

Dem 22-Jährigen werde vorgeworfen, in der Nacht zum Freitag in seiner Freizeit in alkoholisiertem Zustand in einem Club in Dresden den Hitlergruß gezeigt und die Getränke anderer Gäste des Clubs gestohlen zu haben. Überdies soll er den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gebissen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet haben.

Der Rektor der Hochschule, Dirk Benkendorff, erklärte, das Verhalten des Studenten sei »in keinster Weise hinnehmbar«. Polizeibeamtinnen und -beamte trügen eine hohe gesellschaftliche Verantwortung und müssen sich dieser stets bewusst sein. Das gelte auch außerhalb der Dienstzeit im privaten Umfeld. epd