Sachsen: Polizei in Chemnitz ermittelt in mehreren Fällen wegen Hitlergruß

Vier Männer im Alter zwischen 25 und 38 Jahren haben am Samstagabend in Chemnitz mehrfach den Hitlergruß gerufen. Gegen sie wird jetzt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mitteilte.

Bei Aufnahme der Strafanzeige beleidigte der 25-jährige Tatverdächtige einen Polizisten. Zudem wurde bei ihm Marihuana sichergestellt. Gegen den jungen Mann wird nun auch wegen Beleidigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittel Gesetz ermittelt.

Bereits am Samstagnachmittag verständigten Zeugen im Chemnitzer Stadtzentrum die Polizei, weil sie mehrere Personen beim Zeigen des Hitlergrußes beobachtet hatten. Polizisten konnten die Männer aber nicht mehr vor Ort ausfindig machen. epd