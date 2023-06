Netanjahu: Iranischer Anschlag auf Israelis auf Zypern verhindert

Umfrage

Knappe Mehrheit der Deutschen für Schulterschluss gegen AfD-Kandidaten

In Thüringen geht es an diesem Sonntag darum, ob der AfD-Bewerber Robert Sesselmann oder der CDU-Kandidat Jürgen Köpper für sechs Jahre als Landrat das Sagen im Kreis Sonneberg an der Grenze zu Bayern hat