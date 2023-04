Mandel-Dattel-Pralinen zu Pessach

Zutaten:

15 Medjool-Datteln

200 g Mandeln (ungeschält)

1 Prise Salz

50 g dunkle Schokolade (ab 80 %)

Zubereitung:

Die Mandeln – bis auf 15 Stück – in eine kleine Schüssel geben und mit kochendem Wasser übergießen. Zehn Minuten stehen lassen. Danach die Schale abschieben. Anschließend die Datteln entsteinen.

Nun sowohl die Datteln als auch die Mandeln und das Salz in einen Mixer geben und die Zutaten zu einer festen Masse werden lassen. Ein wenig Geduld ist dabei angebracht. Die Hände befeuchten und kleine Ovale formen. Danach sanft eine ganze ungeschälte Mandel hineindrücken.

Alle Pralinen auf einen großen Teller nebeneinander legen. Über einem Wasserbad die Schokolade schmelzen, eine Gabel in die Schokolade tauchen und in einer ausschweifenden Handbewegung die Schokolade über die Mandel-Dattel-Pralinen geben. Wem dunkle Schokolade zu bitter ist, der kann auch 75-prozentige nehmen. kat