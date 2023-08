Gedenken an Überfall auf Polen

Zum 84. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen am 1. September finden in Berlin Gedenkveranstaltungen statt. So werden Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (beide Grüne) am einstigen Standort der Kroll-Oper im Berliner Tiergarten erwartet, wie die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und das Deutsche Polen-Institut am Mittwoch in Berlin als Veranstalter mitteilten.

Dabei solle an die Geschichte erinnert und die Frage nach der Verantwortung für »die deutschen Verbrechen, ihre Opfer und die gezielten Zerstörungen« gestellt werden. Am 1. September 1939 griff die deutsche Wehrmacht die Republik Polen an und löste damit den Zweiten Weltkrieg aus.

Mord und Raub »Damit begannen sechs Jahre, in denen Polen geteilt, ausgeplündert und zerstört wurde«, heißt es in der Einladung. Millionen polnischer Kinder, Frauen und Männer seien Opfer von Mord, Raub, Deportationen und Zwangsarbeit geworden.

Im Berliner Volkspark Friedrichshain lädt für den 1. September das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg zu einem stillen Gedenken am Denkmal des polnischen Soldaten und deutschen Antifaschisten ein. Bei beiden Veranstaltungen sind Vertreter der polnischen Botschaft anwesend. epd