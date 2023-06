Billy Crystal wird vom Kennedy Center geehrt

Der Hollywood-Schauspielstar Billy Crystal (75) wird in diesem Jahr zusammen mit der US-amerikanischen Opern-Diva Renée Fleming (64) und der Rapperin Queen Latifah (53) vom renommierten Kennedy Center in Washington ausgezeichnet.

Auch Sängerin Dionne Warwick (82) und der Brite Barry Gibb (76), ehemaliger Sänger der Bee Gees, sind unter den Geehrten, wie das Kulturzentrum mitteilte. Die 46. Preise des Kennedy Centers für das Lebenswerk von Künstlern sollen Anfang Dezember im Rahmen einer Gala überreicht werden.

Er sei davon überwältigt, Teil dieser »fantastischen« Gruppe von Künstlern zu sein, erklärte der jüdische Star-Komiker Crystal auf Twitter. Schon im Alter von fünf Jahren habe er seine Familie durch Auftritte zum Lachen gebracht.

Bar Mitzvah in Long Beach Crystals Vorfahren kamen aus Österreich, Russland und Litauen in die Vereinigten Staaten. Er selbst war als junger Mann Mitglied der Emanu-El-Synagoge in Long Beach (New York), wo er auch seine Bar Mitzvah feierte.

Zu seinen Kinofilmen gehören When Harry Met Sally (1989), City Slickers (1991), Forget Paris (1995), Hamlet (1996), Deconstructing Harry (1997), Analyze This (1999), Analyze That (2002) und Parental Guidance (2012). Billy Crystal wurde im Laufe seiner langen Filmkarriere mit Preisen überhäuft. Und er versuchte sich sogar als Sänger.

Auf die angekündigten Ehrungen im Kennedy Center reagierte Barry Gibb, der letzte Überlebende der von drei Brüdern gegründeten Band Bee Gees, ebenfalls begeistert. Er habe nie geglaubt, dass dieser Traum wahr werden könnte. Sie freue sich sehr für die Anerkennung ihrer Musik-Verdienste in den letzten 60 Jahren, sagte auch Dionne Warwick (»I Say a Little Prayer«, »I’ll Never Fall in Love Again«).

Das nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy benannte Kennedy Center ist die größte Kultureinrichtung in der US-Hauptstadt. Zu früheren Preisträgern zählen unter anderem Meryl Streep, Aretha Franklin, Robert De Niro, George Lucas, Tom Hanks und Sting. Im vergangenen Jahr waren Hollywood-Star George Clooney, die Rockband U2 und die Soulsängerin Gladys Knight unter den Geehrten. dpa/ja