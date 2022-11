2000 Bäume werden am Mitzvah Day in einem Wald bei Berlin gepflanzt. In Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein »aufBuchen« soll am Tag der guten Taten am Sonntag im Revier Gatow der Monokulturbestand mit jungen Laubhölzern unterpflanzt werden.

Quelle: Zentralrat der Juden