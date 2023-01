US-Außenminister Blinken besucht Israel

Inmitten einer neuen Terrorwelle gegen den jüdischen Staat besucht US-Außenminister Antony Blinken von Montag an Israel und die Palästinensergebiete.

In Israel stehen Gespräche mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Außenminister Eli Cohen auf dem Programm. Dabei soll es um Israels zunehmende Integration in die Region und seine Beziehungen mit den Palästinensern gehen. Auch das Thema Iran dürfte im Mittelpunkt stehen.

In Ramallah will Blinken am Dienstag mit Mahmud Abbas zusammenkommen. Ziel des Besuchs in der Region ist eine Deeskalation.

Israel setzt nach dem schlimmsten Anschlag eines Palästinensers seit 15 Jahren auf eine Politik der harten Hand, um seine Bürger zu schützen. Die USA hatten den Anschlag auf Besucher einer Synagoge in Jerusalem, bei dem sieben Menschen ermordet worden waren, verurteilt.

Netanjahu kündigte am Sonntag neue Schritte gegen Attentäter und deren Familien an. Er sprach auch von einer Stärkung israelischer Siedlungen. Blinken hatte die israelische Siedlungspolitik im Westjordanland zuletzt mit deutlichen Worten kritisiert. dpa/ja