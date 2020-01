Lesung und Gespräch

Für Richard Brox ist seine Vergangenheit prägende Gegenwart. Über seine 30-jährige Lebenserfahrung auf der Straße, die er 2017 in seinem Buch Kein Dach über dem Leben mit Günter Wallraff niederschrieb, sprach er in den vergangenen Jahren in unterschiedlichen Talkshows, Fernsehsendungen und Zeitungsberichten.

Aber auch die Erfahrungen seiner Eltern, die Mutter Jüdin, der Vater Sinto, beide Überlebende des Nationalsozialismus, hatten starken Einfluss auf sein Leben. Brox hat es sich zur Aufgabe gemacht, über die Geschichte seiner Eltern zu sprechen. Die Konfrontation mit der eigenen Familiengeschichte ist schmerzvoll, das Sprechen darüber umso mehr.

FAMILIENGESCHICHTE Für sein Buch, und darüber hinaus, recherchierte Brox in Archiven, besuchte die Gedenkstätten Mauthausen und Ravensbrück. Von den Konzentrationslagern erzählten seine Eltern ihm wenig, sie waren im Alltag aber allgegenwärtig: in nächtlichen Albträumen, gebrochenen Familienverhältnissen und in den kleinsten Verhaltensweisen.

Über die Schwierigkeiten dieser Spurensuche nach der eigenen Familiengeschichte und Identität wird Richard Brox am 30. Januar in der taz-Kantine sprechen. Er sieht das Erzählen nicht als Selbstzweck. Der Aufstieg des Antisemitismus und der extremen Rechten in Europa veranlassen ihn und andere Kinder und Enkel von Überlebenden, über die Vergangenheit zu sprechen.

Die Lesung und das Gespräch mit Richard Brox werden moderiert von Alisa Gadas; Lukas Welz von AMCHA Deutschland spricht ein Grußwort. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 30. Januar, im Studio der taz Kantine, Friedrichstraße 21, statt. Der Eintritt ist frei. ja