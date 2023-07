Europäische Rabbiner tagen in Hannover

Das Rabbincal Center of Europe kommt heute zu seinen jährlichen Beratungen erstmal in Hannover zusammen. Dazu werden mehr als 30 Rabbiner aus ganz Europa in der niedersächsischen Landeshauptstadt erwartet. Bis Mittwoch wollen sich die Rabbiner mit Fragen beschäftigen, die für das tägliche Leben von Jüdinnen und Juden wichtig sind.

Das Rabbincal Center of Europe hat seinen Sitz in Brüssel. Tagungsort ist diesmal das »Haus Benjamin« in der hannoverschen Südstadt. Das denkmalgeschützte ehemalige Bahnhofsgebäude hat die Chabad-Gemeinde in Hannover zu einem Bildungs- und Begegnungszentrum umgebaut. Es ist gleichzeitig seit 1945 die erste Synagoge in Deutschland, deren Einrichtung voll privat finanziert wurde.

Benjamin und Shterna Wolff Das Haus trägt den Namen von Rabbiner Benjamin Wolff, der die Chabad-Gemeinde Hannovers zusammen mit seiner Frau Shterna Wolff gegründet hat. Er starb im April 2020 im Alter von 43 Jahren.

Als langjähriges Mitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz in Deutschland hatte er sich auch für den interreligiösen Dialog engagiert. epd