Rabbiner Balla, vergangene Woche hat das Beit Din der Orthodoxen Rabbinerkonferenz (ORD) zu den ebenso zahlreichen wie massiven Vorwürfen gegen einen Berliner Rabbiner Stellung bezogen. Zu welchem Urteil ist das Rabbinatsgericht gekommen?

Aus rechtlichen Gründen darf der Name des Rabbiners nicht genannt werden. Aber unser Urteil ist klar: Eine Person, die andere belästigt oder missbraucht, ist nicht geeignet, ein Rabbineramt auszuüben, und sollte nicht in religiösen, rabbinischen oder pädagogischen Positionen tätig sein. Dies muss unter allen Umständen verhindert werden. Wir verurteilen alle Formen der Belästigung und des Missbrauchs auf das Schärfste.

Der beschuldigte Rabbiner war nicht Mitglied der ORD. Wie bindend ist das Urteil des Beit Din?

In Deutschland ist es weltlich nicht bindend. Aber aus religiöser Sicht, in der jüdischen Welt, ist das Urteil von größter Bedeutung.

Welche Konsequenzen hat das Urteil?

Das ist eine sehr gute Frage. Wir sind davon überzeugt, dass die jüdischen Gemeinden in Deutschland das Urteil zur Kenntnis nehmen. Jede Gemeinde holt ja, bevor sie einen Rabbiner einstellt, Erkundigungen über den Betroffenen ein. In dem Fall ist es noch wichtiger als sonst; nur so können weitere Verletzungen von Frauen verhindert werden.

Wird die Entscheidung des Beit Din auch international rezipiert?

Ja, davon bin ich überzeugt. Auch hier haben die jüdischen Gemeinden eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren Mitgliedern, weshalb sie vor einem Bewerbungsgespräch mit einem Rabbiner wissen müssen, welches Ansehen ein potenziell neuer Gemeinderabbiner genießt. Zudem ist die jüdische Welt vergleichsweise klein und extrem gut vernetzt.

Es haben mehr als 15 Frauen vor dem Rabbinatsgericht ausgesagt. Wie hat die ORD deren Schilderungen erlebt?

Das war natürlich sehr bewegend, traurig und schockierend. Hier ging es ja um den mehrfachen Vorwurf der Belästigung und des Missbrauchs. Wir hoffen, dass die betroffenen Frauen jegliche psychologische Hilfe erhalten, damit sie in der Lage sein werden, die Traumata zu bewältigen. Das ist essenziell – und leider notwendig.

Der Rabbiner hat selbst auch ausgesagt. Wie bewerten Sie seine Aussagen?

(überlegt) Es war gut, dass er sich geäußert hat. Nach meinen Informationen konnte er die Vorwürfe gegen ihn, nach Auffassung des Beit Din, auf der Grundlage der Halacha nicht widerlegen.

Hätten jüdische Gemeinden oder jüdische Institutionen früher handeln können?

Ich kann nur für die ORD sprechen: Wir haben in dem Moment, wo sich mehrere Frauen an uns gewandt haben, schnell und entschlossen reagiert. Dies haben uns auch die Betroffenen rückgemeldet.

Mit dem Vorstandsmitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz (ORD) sprach Philipp Peyman Engel.