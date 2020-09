Als Jude geoutet: Burschenschafter schlagen Gast mit Gürteln

Die Normannia zu Heidelberg ist eine schlagende Burschenschaft mit langer Tradition. Beziehungsweise, sie war es. Denn der studentische Verein mit dem Motto »Ehre, Freiheit, Vaterland« wurde am 3. September urplötzlich aufgelöst – 130 Jahre nach seiner Gründung.

Auf der Website der Verbindung stand über einem Foto von schneebedeckten Bergen der knappe Satz: »Die Burschenschaft Normannia zu Heidelberg gibt hiermit die Auflösung ihrer Aktivitas bekannt!«

Das Opfer wurde offenbar tätlich angegriffen und mit antisemitischen Beschimpfungen traktiert. Anschließend wurde laut Medienberichten mit Gürteln auf den Gast eingeschlagen.

JUDE Mutmaßlicher Anlass dafür ist nach Berichten verschiedener Medien ein antisemitischer Vorfall in der Nacht vom 28. auf den 29. August. Im Haus der Verbindung, der noblen Villa Stückgarten, die direkt neben dem weltberühmten Heidelberger Schloss gelegen ist, sollen gleich mehrere Normannia-Mitglieder einen Gast von der »Alten Leipziger Landsmannschaft Afrania« tätlich angegriffen und mit antisemitischen Beschimpfungen traktiert haben. Zu dem Vorfall kam es offenbar, als der Betroffene den übrigen Anwesenden mitteilte, er habe jüdische Vorfahren.

Die Antifaschistische Initiative Heidelberg, die den Vorfall öffentlich machte, schrieb auf ihrer Website, der Mann sei daraufhin mit Geldmünzen beworfen und von Normannia-Mitgliedern als »Jude« tituliert worden. Anschließend habe man mit Gürteln auf den Gast eingeschlagen.

Bei dem Angriff seien möglicherweise auch Mitglieder anderer Burschenschaften, darunter von der Ghibellinia zu Prag aus Saarbrücken und der Kölner Germania beteiligt gewesen. Die Staatsanwaltschaft geht laut »Rhein-Neckar-Zeitung« momentan von sechs Angreifern aus. Drei davon seien bereits namentlich bekannt.

HAUSDURCHSUCHUNG Das Opfer habe leichte Verletzungen erlitten und anschließend bei der Polizei Anzeige erstattet. Er zeigte den Angriff bei der Polizei an, die wiederum das Haus der Burschenschaft durchsuchte. Tags darauf erfolgte dann die plötzliche Auflösung der sogenannten Aktivitas durch den Verein der Alten Herren, die ehemaligen Mitglieder der Verbindung.

Das Opfer hat leichte Verletzungen erlitten und anschließend bei der Polizei Anzeige erstattet.

Der »Rhein-Neckar-Zeitung« wurde außerdem ein Brief zugespielt, in dem sich der Altherrenverein der Normannia für den so wörtlich »abscheulichen und inakzeptablen Vorgang« bei der Afrania in Leipzig entschuldigt.

Laut Heidelberger Staatsanwaltschaft sind unter Normannia-Burschen Schläge mit Gürteln keine Seltenheit und werden von vielen Verbindungsmitgliedern toleriert. Es war offenbar auch nicht das erste Mal, dass die Normannia mit antisemitischen und rechtsextremen Vorfällen Schlagzeilen machte.

MOTIV Clara Grube, die Sprecherin der Antifaschistischen Initiative Heidelberg, erklärte: »Als kontinuierliches Motiv zieht sich durch die Geschichte dieser Studentenverbindung ein fanatischer Antisemitismus. Neonazistische Holocaustleugner, arabische Antisemiten oder der Generalobere der ultrakatholischen Piusbruderschaft – sie alle waren Referenten auf dem Haus der Normannia.«

Zu den ehemaligen Normannia-Mitgliedern gehörte der NS-Kriegsverbrecher August Hirt, der während des Zweiten Weltkriegs Experimente mit Senfgas an KZ-Insassen durchführte und im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau an der Ermordung von 86 jüdischen Häftlingen beteiligt war, um deren Schädel der Sammlung des Anatomischen Instituts in Straßburg zuzuführen.