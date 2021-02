Liebermann-Villa lässt Herkunft von 73 Werken untersuchen

Der Trägerverein der Max-Liebermann-Villa am Wannsee in Berlin lässt von 73 Kunstwerken aus der hauseigenen Sammlung die Provenienz untersuchen. 71 davon stammten von Max Liebermann (1847–1935) selbst, teilte die Max-Liebermann-Gesellschaft am Dienstag mit.

Die Werke seien zwischen 1995 und 2013 als Ankäufe oder Schenkungen in die eigenen Bestände gelangt. Es handele sich um Ölgemälde, Zeichnungen, Pastelle, Aquarelle und druckgrafische Arbeiten.

Gefördert wird die Provenienzforschung vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. »Sie ermöglicht uns als privat getragenes Museum ohne öffentliche Grundförderung, aktiv an der NS-Provenienzforschung sowie fairen und gerechten Lösungen mitzuwirken«, erklärte Museumsdirektorin Lucy Wasensteiner.

FORSCHERINNEN Für das Projekt wurden demnach eigens zwei Provenienzforscherinnen eingestellt. Die Projektleitung übernimmt Denise Handte, die zuvor an der Berlinischen Galerie tätig war. Unterstützt wird sie von Alice Cazzola. Über die Fortschritte und Ergebnisse will das Museum kontinuierlich informieren. Zudem ist Ende 2021 eine wissenschaftliche Konferenz geplant, hieß es.

Max Liebermann gehörte zu den bedeutendsten Vertretern des deutschen Impressionismus. Die Nazis zwangen ihn 1933, sein Amt als Präsident der Akademie der Künste aufzugeben, weil er Jude war. Später wurden seine Werke aus zahlreichen deutschen Museen entfernt.

Die Kunstsammlung der Familie, darunter viele Liebermann-Werke, ging nach 1935 weitgehend verloren. 1943 beging seine Ehefrau Martha Liebermann Suizid, um der drohenden Deportation in das KZ Theresienstadt zu entgehen. epd