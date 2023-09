Open-Air-Synagoge zu Jom Kippur

Kurz vor Beginn des höchsten jüdischen Feiertags Jom Kippur wird am Sonntag im Innenhof der Jüdischen Gemeinde Chabad Berlin eine Open Air Synagoge eingeweiht. Dazu werde eine Torarolle herausgetragen, ein eigenes Gebet aufgesagt und das traditionelle Schofarhorn, das Widderhorn, geblasen, teilte Chabad Berlin am Donnerstag in der Bundeshauptstadt mit.

Während der folgenden Feiertage fänden Gottesdienste und Feierlichkeiten dann nicht nur in der zentralen Chabad-Synagoge statt, sondern auch in der Open-Air-Synagoge, um die schnell wachsende Gemeinde, darunter viele Menschen aus der Ukraine, aufnehmen zu können.

Jom Kippur ist der jüdische Buß- und Bettag. Der wichtigste Festtag des jüdischen Jahres beginnt in diesem Jahr mit Sonnenuntergang am Sonntag und endet mit Anbruch der Nacht am Montag. epd